وكيل بيل يرد على أنباء مقايضته بنيمار

رد “جوناتان بارنيت”، وكيل أعمال اللاعب الويلزي “غاريث بيل” عن الأنباء، التي تحدثت، خيرا، عن صفقة تبادلية بين ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، تقضي بانتقال “بيل” إلى نادي العاصمة الفرنسية، مقابل التحاق “نيمار” بالفريق الملكي.
وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن “بارنيت” لا علم له بالتقارير المتحدثة عن وجود مقايضة بين “الميرينغي”، وبطل الدوري الفرنسي، لنقل نجم البرازيل إلى إسبانيا، وذهاب اللاعب الويلزي إلى فرنسا.
وأكد وكيل “بيل” عدم تسرعه في البحث عن الوجهة المقبلة للاعب، البالغ من العمر 30 سنة، وقال: “أشاهد الآن بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف، ولا توجد خطة لدي للإسراع في رحيل “بيل” عن ريال مدريد”.
يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب الريال، أكد في تصريحات على هامش اللقاء الودي لفريقه أمام بايرن ميونخ، فجر أمس الأحد، أن “غاريث بيل”، سيرحل عن الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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