بومبيو: النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الاثنين، رفض بلاده لإعلان إيران القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.

وأضاف بومبيو خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية أنّ «النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب... سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها».

وأحجم بومبيو عن التعليق على أي حالة محددة، وأضاف: «هناك قائمة طويلة من الأميركيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وردا على سؤال عن الدور الأميركي المحتمل في التوترات، قال بومبيو: «المسؤولية تقع على عاتق بريطانيا فيما يتعلق بحماية سفنها».

وأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلقاء القبض على الجواسيس في السنة الفارسية التي تنتهي في مارس (آذار) 2019. ومثل هذه الإعلانات ليست بالأمر غير المألوف من جانب إيران، لكن التوقيت أثار مخاوف من أن طهران تشدد من موقفها في مواجهتها مع القوى الغربية.