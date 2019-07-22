الأرجنتين: تجميد أصول حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية

أمرت السلطات في الأرجنتين بتجميد أصول تنظيم حزب الله في البلاد، الخميس، وصنفت حزب الله الذي تلقي عليه باللوم في هجومين على أراضيها، فعليا بوصفه منظمة إرهابية.

وجاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس ما أدى إلى مقتل 85 شخصا، وقد حضر وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى الأرجنتين لإحياء الذكرى.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي مسؤوليته عن الحادث.

والأسبوع الماضي، تعهد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة بأميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.

ويعد تفجير مقر «الجمعية الإسرائيلية-الأرجنتينية» في 18 يوليو (تموز) 1994 بالعاصمة الأرجنتينية، أكبر عمل إرهابي في تاريخ البلاد.

