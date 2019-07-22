الكويت: نتابع بقلق تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة

الكويت ـ د ب أ : قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن بلاده تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة، المتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء امس الاول عن المصدر قوله إن دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر. ودعا المصدر إلى أن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

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