رئيسة الوزراء البريطانية ترأس اجتماع (طوارئ) بشأن احتجاز الناقلة (ستينا إمبيرو)

لندن ـ د ب أ: حضرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية (كوبرا)أمس بشأن احتجاز إيران لناقلة نفط تحمل العلم البريطاني. ورغم انتقاد الجيش البريطاني للسماح بحدوث الاحتجاز، قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود في حوار مع قناة “أي تي في”إنها ليست مشكلة بريطانية فقط. وقال إلوود: “يجب أن أشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لديها خمس أو ست سفن حربية في المنطقة، من بينها حاملة طائرات، وفي منتصف يونيو تعرضت ناقلتان أميركيتان للهجوم، وإحداهما شبت فيها النيران”.وأضاف: “إذن هذا شيء يؤثر علينا جميعا، ويتطلب تعاونا دوليا”.وقال إلوود أمس الأول إن بريطانيا تدرس”سلسلة من الخيارات”ردا على ما حدث.

وكانت إيران أوقفت الجمعة الماضية ناقلة النفط “ستينا إمبيرو”التي ترفع العلم البريطاني ورافقتها إلى ميناء بندر عباس، جراء اصطدامها بقارب صيد ثم مواصلتها السير بعد ذلك، بحسب الحرس الثوري الإيراني.

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