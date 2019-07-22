سوريا : قتلى مدنيون بينهم طفلتان بقذائف إرهابية في حماة

موسكو تنفي قصفها أحد أسواق إدلب

دمشق ـ الخليج 365 :

لقى 7 مدنيين بينهم طفلتين حتفهم، وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة اعتداءات إرهابية بالصواريخ على قرية ناعور جورين والسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي في انتهاك متواصل من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب. وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” بأن إرهابيين يتحصنون في منطقة خفض التصعيد اعتدوا بعدد من الصواريخ على قرية ناعور جورين سقط أحدها على سيارة ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم طفلتان وإصابة عدد إخر بجروح متفاوتة. وذكرت “سانا” في وقت سابق أن 4 مدنيين أصيبوا بجروح بينهم طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي الهبيط بريف إدلب الجنوبي وكفرزيتا بريف حماة الشمالي بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في بلدة السقيلبية بريف حماة الشمالي.

وبينت الوكالة السورية أن الاعتداء الإرهابي تسبب أيضا بأضرار مادية في المنازل والمحال التجارية والممتلكات . إلى ذلك ردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة على اعتداءات الإرهابيين ودمرت لهم عددا من منصات إطلاق الصواريخ في بلدتي الهبيط وكفرزيتا وقضت على عدد منهم.

على صعيد آخر، نفى الجيش الروسي القيام بأي غارات جوية امس استهدفت سوقا مزدحما في محافظة إدلب. وكان ما يعرف بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” أفاد في وقت سابق امس بمقتل 23 شخصا جراء قصف نفذته طائرات حربية روسية على ريف إدلب. من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن القوات الجوية الروسية “لم تقم بأي مهمة من هذا القبيل في هذا الجزء من الجمهورية العربية السورية”.