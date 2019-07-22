الصومال : عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري .. و”الشباب” تتبنى

مقديشو ـ د ب أ: قال مسؤولون طبيون إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 28 آخرون في انفجار قنبلة خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو. وأعلنت حركة “الشباب” الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال محمد يوسف مدير مستشفى المدينة بمقديشو إن المستشفى استقبل 17 جثة و28 شخصا مصابا بينهم 12 في حالة حرجة. وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.

ويعاني الصومال الحرب الأهلية منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بدكتاتور ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

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