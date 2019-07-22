الجيش الصيني.. أكبر جيش في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد جيش التحرير الشعبي الصيني تطورا كبيرا وضعه في مصاف أقوى جيوش العالم، حيث وصل تعداده إلى 2.3 مليون جندي وأيضا وصلت ميزانيته إلى 161 مليار دولار أمريكي.

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