القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، خلال لقائه كاميرا "العين الإخبارية"، على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد للصين تحقق تنوعاً في أوجه التعاون بين البلدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإماراتي ببكين: زيارة الشيخ محمد بن زايد للصين تحقق تنوعا في أوجه التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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