العلاقات الإماراتية الصينية نجاحات متواصلة عبر التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق بين البلدين الصديقين، والتي بدأت منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الثاني 1971، بإرسال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية إلى شو ان لاي، رئيس مجلس الدولة الصيني، يبلغه بقيام اتحاد دولة الإمارات.

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