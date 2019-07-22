القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، على ثلاثين شخصية سياسية معارضة بالإعدام.
كانت هذه تفاصيل خبر يمنيات يناشدن المجتمع الدولي إنقاذ 30 مختطفا من مقصلة الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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