أكاذيب إيران ومؤامرات قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 22 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسية، ترامب يكذب ادعاءات إيران باعتقال جواسيس أمريكيين، عبر مسارين.. مؤامرات قطر تتواصل لإفشال مفاوضات السودان، معارضة تركية: أردوغان يحاكمني لخسارته إسطنبول، مصادر استخباراتية: خلايا إرهابية إيرانية مستعدة لاستهداف بريطانيا، "جين بينغ" يؤكد تطور العلاقات الإماراتية الصينية على أسس الثقة.
وفي عالم الاقتصاد، أزمات الاقتصاد تصيب السياحة الإيرانية بالشلل، إنتاج النفط الروسي يعاود الارتفاع في يوليو.
بالإضافة إلى العديد من عناوين الأخبار الفنية والاجتماعية .. للمزيد اضغط هنا
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