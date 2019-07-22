الان تتابع قرقاش يفتح النار على وزير الخارجية القطري: المحرض على الفوضى في سوريا وليبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بعراب سياسات الظاهر والباطن والمحرض على الفوضى في سوريا وليبيا.
وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الوزير القطري القريب البعيد كان دائما سباقا في توجيهاته، ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف “ملاحظاته اليوم، يقصد حمد بن جاسم، من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر”.
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