شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جرحى بانفجار سيارة مفخخة بقاعدة فرنسية في مالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريس)
انفجرت سيارة مفخخة الإثنين عند مدخل قاعدة غاو الفرنسية في شمال شرق مالي، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى فرنسيين وإستونيين، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل فريدريك باربري لوكالة فرانس برس «وقع هجوم بسيارة مفخخة في الساعة 15,45 بالتوقيت المحلي عند مدخل القسم الفرنسي من معسكر غاو» الذي تتقاسمه قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما» والقوات المالية، مشيراً إلى أنّ التفجير أسفر عن «إصابة ثلاثة عسكريين فرنسيين وإستونيين بجروح» لا تهدد الحياة.
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