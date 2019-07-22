"رايتس ووتش" اتهمت القوات الكاميرونية بقتل 4 مدنيين واغتصاب امرأة

اتّهمت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، في تقرير، الجيش ​الكاميرون​ي بـ"قتل 4 مدنيين على الأقل، واغتصاب امرأة منذ منتصف حزيران الماضي، خلال عمليّات أمنيّة تجريها شمال غربي البلاد"، موضحةً أنّ "من بين القتلى رجل مسن يعاني من إعاقة جسديّة، وشاب لديه إعاقة ذهنيّة".

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية في وسط ​إفريقيا​، لويس مادج، تشديده على أنّ "هذه الجرائم الأخيرة هي إضافة لسلسلة طويلة من اعتداءات قوات الأمن الكاميرونية، وبدل أن نرى العدالة تتجلّى، تنكر السلطات في الكاميرون بأنّ قواتها ارتكبت عمليات قتل واغتصاب".

وأكّد مادج أنّ "من الضروري أن نذكّرهم بأنّ العالم يراقب هذه الإنتهاكات".