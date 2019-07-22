الرئيس الصيني يدعو دول الخليج إلى عدم فتح "صندوق باندورا"

دعا الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​ دول ​الخليج​ الى "التحلي بالهدوء وحل الخلافات عبر الحوار وانطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل، بدلًا من فتح "صندوق باندورا"، كي تكون المنطقة واحة أمان، لا مصدر جديدًا للاضطرابات".

وشدد الرئيس الصيني، خلال اجتماعه مع ولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد آل نهيان الذي يزور بكين حاليا، على "أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في ​الخليج العربي​ بالنسبة لأمن وتنمية ​الشرق الأوسط​، و​العالم​ بأسره"، مؤكدًا دعم بلاده "للإمارات في جهودها الرامية إلى ضمان ​الأمن​ والاستقرار الإقليميين".

وأعرب عن استعداد الصين لـ "بذل الجهود بالتعاون مع ​الإمارات​ و​المجتمع الدولي​ لضمان السلام والاستقرار في الخليج".

يذكر أن "صندوق باندورا" في الميثولوجيا الإغريقية، هو صندوق يتضمن كل شرور البشرية من جشع وغرور وافتراء وكذب وحسد وغيرها.