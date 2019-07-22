أفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين بأن "التشكيلات المسلحة غير الشرعية، قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية خمس بلدات في محافظة حماة هي حويز وكفر يهود وكورناز وجلامة ومصياف، كذلك جب الزعرور في محافظة اللاذقية السورية"، مؤكدًا أن "انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في الجمهورية".
يذكر أن خلال اليوم الماضي، قام ممثلو مركز المصالحة الروسي بعملين إنسانيين في بلدة ثوم، محافظة حماة، وفي منطقة حي الكلاسة بحلب
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون محافظتي حماة واللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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