مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون محافظتي حماة واللاذقية

أفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ ​اللواء​ أليكسي باكين بأن "التشكيلات المسلحة غير الشرعية، قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية خمس بلدات في محافظة حماة هي حويز وكفر يهود وكورناز وجلامة ومصياف، كذلك جب الزعرور في محافظة ​اللاذقية​ السورية"، مؤكدًا أن "انتهاكات ​الجماعات المسلحة​ غير الشرعية مستمرة في ​الجمهورية​".

يذكر أن خلال اليوم الماضي، قام ممثلو مركز المصالحة الروسي بعملين إنسانيين في بلدة ثوم، محافظة حماة، وفي منطقة حي الكلاسة بحلب