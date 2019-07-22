ظريف: إذا بدأت الحرب سيكون إنهاؤها مستحيلا

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "بدء حرب أمر سهلا، لكن إذا اندلعت الحرب سيكون من المستحيل إنهاؤها". وخلال زيارته إلى نيكاراغوا، لفت ظريف الى أن "إيران لا نسعى للمواجهة ونريد علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "بلاده اتخذت إجراءات ضد سفينة في مضيق هرمز تنفيذا للقانون الدولي وليس ردا على أفعال بريطانيا".

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