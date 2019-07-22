مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع

أكّد ​الجيش اليمني​ أن "مقاتلات ​التحالف العربي​ قصفت مواقع وتجمعات لجماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ في اليمن في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الغارات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم".

ووفقا للجيش "تكبد ​الحوثيون​ خلال الأيام الماضية، خسائر كبيرة في عديدهم وعتادهم جراء تكثيف مقاتلات التحالف غاراتها على مواقعهم وتجمعاتهم على امتداد خطوط المواجهات شمال وغرب الضالع".

من جهة ثانية، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" بأن التحالف نفذ غارتين جويتين على مديرية قعطبة شمال الضالع.

ولم تورد الجماعة ​تفاصيل​ عما استهدفته الغارتان الجويتان، وما أسفر عنهما.

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يذكر أن تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده ​السعودية​ يقوم، منذ آذار 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة ​صنعاء​ ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، و​صواريخ​ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة و​الأمراض​، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.