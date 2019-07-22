روحاني: لا نريد زيادة التوترات في المنطقة ولن نبدأ حربا أبدا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريح له أن "بلاده لا تريد زيادة التوترات في المنطقة أو مع البلدان الأخرى، ولن تبدأ حربا أبدا".
وأفاد موقع الرئاسة الايرانية بأن "روحاني أكد خلال استقباله لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أوضح انه كانت إيران عبر التاريخ وستكون الحارس الرئيسي للأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، لافتاً الى أنه "يجب حل مشاكل المنطقة من خلال الحوار والتعاون بين الجيران".
وشدد على أن "توسيع التعاون بين طهران وبغداد سيكون له دورا فعالا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا أن "إيران كانت وستكون الحارس الرئيسي للأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان".
ولفت الى أنه "في ظل الظروف الحالية وغياب الأمن والاستقرار الضروريين والدائمين في المنطقة، سيكون لتوسيع التعاون والعلاقات بين طهران وبغداد دورا فعالاً في تعزيز أمن واستقرار المنطقة".
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