ظريف: سنُيئس الأميركيين 40 عامًا أخرى

أشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​، لدى لقائه رئيس البرلمان النيكاراغوي غوستافو بورراس غورتس ، الى "الذكرى الأربعين لانتصار ثورتي البلدين"، ولفت الى أن "الأميركيين ما كانوا يتمنون ان يروا الذكرى الاولى لانتصار هاتين الثورتين ولكننا نعيش الذكرى الاربعين لانتصار الثورتين و سنُيئسهم اربعين عاما اخرى" .

وأكد ظريف "جهوزية ​إيران​ لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ولاسيما في الحقل الاقتصادي".

بدوره أعلن رئيس برلمان نيكاراغوا انه "لا شك في تلاحم جميع الدول التي تواجه الضغوط و​الارهاب​ الاقتصادي الاميركي"، موضحًا أن "جبهة مقارعة الاستكبار تواجه هجمة اعلامية ودعائية وحربا اقتصاديا من ​اميركا​ وحلفائها ما يستلزم تلاحم الجميع".