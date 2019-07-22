ظريف: سنُيئس الأميركيين 40 عامًا أخرى

أشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، لدى لقائه رئيس البرلمان النيكاراغوي غوستافو بورراس غورتس ، الى "الذكرى الأربعين لانتصار ثورتي البلدين"، ولفت الى أن "الأميركيين ما كانوا يتمنون ان يروا الذكرى الاولى لانتصار هاتين الثورتين ولكننا نعيش الذكرى الاربعين لانتصار الثورتين و سنُيئسهم اربعين عاما اخرى" .
وأكد ظريف "جهوزية إيران لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ولاسيما في الحقل الاقتصادي".
بدوره أعلن رئيس برلمان نيكاراغوا انه "لا شك في تلاحم جميع الدول التي تواجه الضغوط والارهاب الاقتصادي الاميركي"، موضحًا أن "جبهة مقارعة الاستكبار تواجه هجمة اعلامية ودعائية وحربا اقتصاديا من اميركا وحلفائها ما يستلزم تلاحم الجميع".
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