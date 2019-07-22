الدفاع التركية: اتفقنا مع واشنطن على بذل جهود لإقامة منطقة آمنة بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "أنقرة وواشنطن اتفقتا على مواصلة بذل جهود مشتركة لإنشاء منطقة آمنة بمنطقة شرق الفرات في سوريا".
وفي بيان لها عقب مباحثات وزير الدفاع خلوصي أكار مع وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، اوضحت الوزارة أن الجانبين "بحثا إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، والأحداث الأخيرة في سوريا".
ولفتت الى أن "الوفدين العسكريين للدولتين اتفقا على مواصلة بذل جهود مشتركة فيما يخص مسألة إقامة المنطقة الآمنة".
واتفق الجانبان على تهئية الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
كما أعرب الجانب التركي خلال المباحثات عن قلقه إزاء مباحثات الأميركيين مع ممثلي "حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب".
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