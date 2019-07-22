أبو الحسن: علينا أن لا نغفل التحديات الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تواجهنا

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ إلى ان "رغم ​حساسية​ ودقة القضايا الأمنية والسياسية التي نمر بها والخلاف الذي إنعكس مواقف سياسية حادة ومتناقضة، لكن يبقى علينا أن لا نغفل التحديات الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تواجهنا جميعاً كلبنانيين والتي لا تميّز بين فريق وآخر وعلينا ان لا نطمئن بأن الأمور بخير بعد إقرار ​الموازنة​".

وفي تصريح له عبر مواقع التةاصل الاجتماعي، أشار أبو الحسن إلى أن "تحصين ​الحكومة​ وإعادة إطلاق عملها والحفاظ على وحدتها لها أهمية قصوى كي لا نضيّع الجهد وتضيع معه فرصة إنقاذ البلد وننزلق الى المجهول، عندها يتساوى الناس بالظلم ولا ينفع الندم، فوق كل ذلك لا بد من ان يرتفع صوت العقل والحكمة عند المعنيين".