أفاد مراسل "​النشرة​" في ابلقاع بأنه بتاريخه وعند الساعة ١٠ مساءا حصل اشكال في بلدة مقنة بين اللبناني حسين عوض المقداد والدته صفية واللبناني علي ادريس المقداد على خلفية ​اشكال عائلي​ سابق (طلاق) حيث تدخل اقارب الطرفين وحصل ​اطلاق نار​ من كافة ​الاسلحة​ الحربية والقذائف دون ​اصابات​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اطلاق نار في اشكال عائلي في بلدة مقنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.