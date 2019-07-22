MTV: الحريري يصر على أن تكون هناك جلسة للحكومة هذا الأسبوع وتحديدا الخميس

لفتت قناة الـ"MTV"، إلى أنّ "حركة الإتصالات بملف محاولة إيجاد حل لقضية قبرشمون مستمرّة منذ الصباح، إن كان في السراي الحكومي، أو من خلال جولة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على المعنيّين".
وأوضحت أنّه "يتمّ التركيز على اقتراح معيّن، بعد أن وصلت رسالة من رئيس الحكومة سعد الحريري لجميع المعنيّين أنّه لن يقبل أبدًا بأن يكون المجلس العدلي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء"، مركّزةً على أنّ "الحريري يصرّ على أن تكون هناك جلسة للحكومة هذا الأسبوع وتحديدًا الخميس".
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