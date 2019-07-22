MTV: الحريري يصر على أن تكون هناك جلسة للحكومة هذا الأسبوع وتحديدا الخميس

لفتت قناة الـ"MTV"، إلى أنّ "حركة الإتصالات بملف محاولة إيجاد حل لقضية ​قبرشمون​ مستمرّة منذ الصباح، إن كان في ​السراي الحكومي​، أو من خلال جولة المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ على المعنيّين".

وأوضحت أنّه "يتمّ التركيز على اقتراح معيّن، بعد أن وصلت رسالة من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لجميع المعنيّين أنّه لن يقبل أبدًا بأن يكون ​المجلس العدلي​ على جدول أعمال جلسة ​مجلس الوزراء​"، مركّزةً على أنّ "الحريري يصرّ على أن تكون هناك جلسة للحكومة هذا الأسبوع وتحديدًا الخميس".