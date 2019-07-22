لقاء الاحزاب:لإيجاد الحلول التي تسهم بتلبية الحقوق للأشقاء الفلسطينيين

طالبت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ال​لبنان​ية، ​الحكومة اللبنانية​ بـ"تجميد كل الاجراءات المتعلقة بوضع الأخوة والأشقاء الفلسطينيين ​اللاجئين​ في لبنان منذ أكثر من سبعين عام بسبب تهجيرهم من قبل العصابات الصهيونية سنة ١٩٤٨، ومطالبة الحكومة بإطلاق حوار لبناني فلسطيني على مستوى عالٍ للنظر في كيفية مواجهة مؤامرة ​التوطين​ و​صفقة القرن​، ولإيجاد الحلول التي تسهم في تلبية الحقوق المدنية والإجتماعية والسياسية للأشقاء الفلسطينيين".

وأكدت ضرورة "العمل على إطلاق عجلة العمل الحكومي، وإيجاد العلاجات المتعلقة بحادث قبرشمون بما يحفظ هيبة ​الدولة​ ويضمن حقوق أهالي الضحايا، والحفاظ على السلم الأهلي".

ودانت "الجريمة الصهيونية التي تجسدت في هدم منازل أهلنا الفلسطينيين في حي الحمص في ​القدس​ المحتلة، والتي تؤكد أن هذا العدو لا يقيم وزناً ولا حرمة لحقوق الإنسان ولا لأي اتفاقيات أو معاهدات، وأنه لا يفهم لغة سوى لغة ​المقاومة​. كما جرى استنكار وإدانة اجتماع وزير الخارجية البحريني مع نظيره الصهيوني، في سياق إصرار النظام البحريني على السير في مخطط صفقة القرن وتجاهله الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي في ​فلسطين المحتلة​".