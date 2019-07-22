لقاء الاحزاب:لإيجاد الحلول التي تسهم بتلبية الحقوق للأشقاء الفلسطينيين

طالبت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، الحكومة اللبنانية بـ"تجميد كل الاجراءات المتعلقة بوضع الأخوة والأشقاء الفلسطينيين اللاجئين في لبنان منذ أكثر من سبعين عام بسبب تهجيرهم من قبل العصابات الصهيونية سنة ١٩٤٨، ومطالبة الحكومة بإطلاق حوار لبناني فلسطيني على مستوى عالٍ للنظر في كيفية مواجهة مؤامرة التوطين وصفقة القرن، ولإيجاد الحلول التي تسهم في تلبية الحقوق المدنية والإجتماعية والسياسية للأشقاء الفلسطينيين".
وأكدت ضرورة "العمل على إطلاق عجلة العمل الحكومي، وإيجاد العلاجات المتعلقة بحادث قبرشمون بما يحفظ هيبة الدولة ويضمن حقوق أهالي الضحايا، والحفاظ على السلم الأهلي".
ودانت "الجريمة الصهيونية التي تجسدت في هدم منازل أهلنا الفلسطينيين في حي الحمص في القدس المحتلة، والتي تؤكد أن هذا العدو لا يقيم وزناً ولا حرمة لحقوق الإنسان ولا لأي اتفاقيات أو معاهدات، وأنه لا يفهم لغة سوى لغة المقاومة. كما جرى استنكار وإدانة اجتماع وزير الخارجية البحريني مع نظيره الصهيوني، في سياق إصرار النظام البحريني على السير في مخطط صفقة القرن وتجاهله الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي في فلسطين المحتلة".
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