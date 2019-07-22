حبيش: نعمل جهدنا لنؤمن التمويل اللازم من سيدر لمشاريع عكار

تمنى النائب هادي حبيش لرئيس بلدية مصطفى عيدمون ابراهيم، واعضاء المجلس البلدي "النجاح والتوفيق في خدمة البلدة العزيزة عيدمون واهلها الطيبين"، مثنيا على "محبة اهل البلدة وانفتاحهم وعيشهم الواحد، وخير دليل هو ما اثبته المجلس البلدي العتيد من الممارسة الديمقراطية والانتقال السلس واحترام العهود بين مكوناته الذين هم امتداد لناخبيهم الذين احسنوا الاختيار بحسهم الانمائي والثقافي العالي".
واشار حبيش اثر لقائه ابراهيم الى اننا كنواب "نعمل جهدنا لنؤمن التمويل اللازم من سيدر لمشاريع عكار، والدولة ستقوم بمشاريع استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار، وعلينا ان نقيم من هذه المشاريع باقامة جزء منها بعكار".
كما تطرق النقاش الى "ضبط الحدود ووقف التهريب، فاعتبرالنائب حبيش انه من "الضروري ضبط الحدود الشرعية قبل غيرها وهي بحاجة الى ماكينات "سكانر" اما الحدود غير الشرعية فمن الصعب بمكان ضبطها مئة بالمئة لكن علينا العمل لضبطها كدولة واجهزة رقابة مختصة".
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