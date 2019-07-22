البستاني: المسؤولية عن نوعية الفيول المستخدم لإنتاج الكهرباء يتحمله المستورد أو المشغل

أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني أن "المسؤولية عن نوعية الفيول المستخدم لإنتاج ​الكهرباء​ يتحمله مستورد الفيول أو المشغل لمعمل الكهرباء وهناك احد سيتحاسب".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت البستاني "اننا نحن بعقد بين دولة ودولة لا يا وجد وكالة بين ​لبنان​ والكويت أو لبنان والجزائر".