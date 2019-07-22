أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أن "المسؤولية عن نوعية الفيول المستخدم لإنتاج الكهرباء يتحمله مستورد الفيول أو المشغل لمعمل الكهرباء وهناك احد سيتحاسب".
وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت البستاني "اننا نحن بعقد بين دولة ودولة لا يا وجد وكالة بين لبنان والكويت أو لبنان والجزائر".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: المسؤولية عن نوعية الفيول المستخدم لإنتاج الكهرباء يتحمله المستورد أو المشغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.