الطبش: اقتراح إعفاء المحكومين الذين قضوا عقوبتهم من الغرامات هو حل استثنائي لمرة واحدة

أوضحت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، تعليقًا على اقتراح القانون الّذي تقدّمت به وينصّ على إعفاء المحكومين، الّذين قضوا مدّة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم سداد الغرامات المالية المحكومين بها، من الغرامات كافّة من أيّ نوع كانت ليُصار إلى إخراجهم من السجن، وتسليم المسجونين غير ال​لبنان​يين إلى ​البعثات الدبلوماسيّة​ والقنصليّة لتتولّى إجراء اللازم، أنّ "بعد الوقوف على أوضاع السجون و​السجناء​، وجدت أنّ هناك جزءًا منهم أمضوا عقوبتهم، ولكن الأحكام عليهم تتضمّن دفع غرامات ماليّة، وعندما لا يسدّدون غرامتاهم، يُسجنون مجدّدًا".

ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "النساء اليوم عندما تدخلن إلى السجن، تتخلّى عائلاتهنّ عنهنّ ولا يعملن، وبالتالي لا يستطعن دفع الغرامات. لكنّني أحببت أن أعمّم الموضوع على جميع السجناء، وأكون بذلك أساهم في التخفيف من اكتظاظ السجون، ومن الكلفة على الدولة".

وركّزت الطبش على أنّ "هذا حلّ استئنائي ولمرّة واحدة"، مبيّنةً أنّ "لدينا أجانب موقوفين وأمضوا مدّة عقوبتهم، ومن الأولى أن تقوم بعثاتهم وسفراتهم بترحيلهم، فهم عبء على لبنان وعلى السجون".