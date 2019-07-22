أوضحت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي، تعليقًا على اقتراح القانون الّذي تقدّمت به وينصّ على إعفاء المحكومين، الّذين قضوا مدّة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم سداد الغرامات المالية المحكومين بها، من الغرامات كافّة من أيّ نوع كانت ليُصار إلى إخراجهم من السجن، وتسليم المسجونين غير اللبنانيين إلى البعثات الدبلوماسيّة والقنصليّة لتتولّى إجراء اللازم، أنّ "بعد الوقوف على أوضاع السجون والسجناء، وجدت أنّ هناك جزءًا منهم أمضوا عقوبتهم، ولكن الأحكام عليهم تتضمّن دفع غرامات ماليّة، وعندما لا يسدّدون غرامتاهم، يُسجنون مجدّدًا".
ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "النساء اليوم عندما تدخلن إلى السجن، تتخلّى عائلاتهنّ عنهنّ ولا يعملن، وبالتالي لا يستطعن دفع الغرامات. لكنّني أحببت أن أعمّم الموضوع على جميع السجناء، وأكون بذلك أساهم في التخفيف من اكتظاظ السجون، ومن الكلفة على الدولة".
وركّزت الطبش على أنّ "هذا حلّ استئنائي ولمرّة واحدة"، مبيّنةً أنّ "لدينا أجانب موقوفين وأمضوا مدّة عقوبتهم، ومن الأولى أن تقوم بعثاتهم وسفراتهم بترحيلهم، فهم عبء على لبنان وعلى السجون".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: اقتراح إعفاء المحكومين الذين قضوا عقوبتهم من الغرامات هو حل استثنائي لمرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.