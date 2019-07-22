أكّد رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات مضمونها يدل على التخبط في مستنقع لا يجيد ​السباحة​ فيه لأنه يحمل على كتفيه أثقال من الطعن بالظهر والخيانة وقلة الوفاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرسلان: سمعنا عن طلب ضمانات يحمل على كتفيه أثقال من الطعن بالظهر والخيانة وقلة الوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.