درويش: نرفض تمرير مطمر الفوار على حساب صحة الأهالي

نفى النائب ​علي درويش​ موافقة ​نواب طرابلس​ على اقامة مطمرا في الفوار، مؤكداً رفض نصف نوابها الممثلة ب​كتلة الوسط المستقل​ على رأسها دولة الرئيس ​نجيب ميقاتي​ بتمرير المطمر على حساب صحة الأهالي وكل ما يصيبهم بأي ضرر.

وأكد خلال مشاركته المعتصمين الرافضين لهذا المشروع انه "نحن أمام مشكلة فعلية ولكنها ليست صعبة، وعلى ​الدولة​ إقامة دراسة متأنية ومعمّقة تطرح حلولاً للمشكلة الأولى التي تعاني منها مناطق ​الشمال​ ككل، وبدل حفر مطامر وجب عليها إنشاء معامل تحد من انتشار هذه الآفة التي لزمت رأس هرم المشاكل التي يعيشها المواطن يومياً."

ووجه في الختام تحية للمعتصمين قائلاً: "نؤكد دعمهم ضد بناء مطامر جديدة للنفايات نظراً لأحقية الأهالي في العيش ضمن بيئة نظيفة وسليمة، فهذه المدينة تستحق كلّ الخير وعدم تفضيل منطقة على حساب أخرى، لا بشكل مباشر أو غير مباشر. ليكون الأمر بين أيديكم