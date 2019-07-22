مطران الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): أرسل مطران الكنيسة الأسقفية بمصر و شمال أفريقيا و القرن الأفريقي منير حنا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة. وقال المطران منير حنا – في برقية التهنئة – إن ثورة 23 يوليو أعادت للشعب المصري كرامته وحريته ومقدراته. وأضاف مطران الكنيسة الأسقفية بمصر أن ثورة يوليو أظهرت حرص الجيش المصري الباسل على مصالح الشعب وآماله. وكان بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم اسحق والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر قد بعثا ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

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