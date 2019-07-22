وفاة مُسن دهسته سيارة على الطريق الدولي في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
استقبل مستشفى دمياط التخصصي جثمان مسن توفي جراء حادث، بعدما دهسته سيارة على الطريق الدولي، ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكانت مديرية أمن دمياط تلقت إخطارًا بوجود حادث على الطريق الدولي، ووفاة المواطن عاشور شحاتة، البالغ من العمر 65 عاما ويقيم في قرية البصارطة.
وكشف تقرير الطب الشرعي عن وفاة المسن متأثرًا بنزيف داخلي جراء الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر قوات الشرطة التحقيقات في الواقعة لحين استصدار قرار النيابة العامة بدفن الجثة.
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