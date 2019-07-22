ترامب: التفكير بالتفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

وصرح ترامب، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، للصحفيين بعد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصًا، قالت إنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، "أصبحت رغبتي بالتوصل إلى اتفاق مع إيران أكثر تعقيدا".

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وكتب ترامب على تويتر "التقرير عن اعتقال إيران جواسيس جندتهم السي آي إيه كاذب تماما".

وأضاف أن الأمر ليس سوى مزيد من الأكاذيب والدعاية مثل إسقاط الطائرة المسيرة، يطلقها النظام الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل، متابعا "اقتصادهم ميت، وسيتدهور أكثر .. إيران في حالة سيئة للغاية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الوكالة على ذلك، إذ ترفض الوكالة عادة التعليق على تقارير بشأن عملاء سريين أو مخبرين يتم اعتقالهم أو يقتلون في الميدان.