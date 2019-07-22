ترامب يشيد بطريقة تعامل رئيس الصين مع مظاهرات هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الزعيم الصيني شي جين بينج تصرف بشكل مسئول للغاية من خلال السماح باستمرار المظاهرات الاحتجاجية في هونج كونج.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ترامب أكد في تصريحات صحفية أن الصين بمقدورها إنهاء تلك المظاهرات إذا ما أرادت ذلك"، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الزعيم الصيني تصرف بشكل مسئول للغاية في التعامل مع المتظاهرين الذين يبدو أن أعدادهم تصل إلى نحو مليوني شخص.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يقدم الزعيم الصيني على اتخاذ الإجراء المناسب في مواجهة هذه المظاهرات التي دامت وقتًا طويلاً.

وكان أكثر من مائة ألف شخص قد نظموا مظاهرات، أمس الأحد، في هونج كونج للمطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية وإجراء تحقيقات فيما تردد عن ارتكاب أعمال وحشية من جانب قوات الشرطة، فيما قام بعض المتظاهرين بإلقاء البيض والحبر الأسود على مكتب الاتصال في هونج كونج الذي يحمل شعار الصين.