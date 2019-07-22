هيئة التعمير: تحرير العقود لـ59 مستفيدًا من مزاد سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة المشروعات والتنمية الزراعية، إنه تم تحرير 59 عقدًا في اليوم الأول لإنهاء إجراءات الراسي عليهم مزادات تنمية سيناء وسيتم تسليمهم العقود الابتدائية يوم الخميس القادم من المقر الرئيسي للهيئة بالدقي.

وأضاف أن إجمالي الراسي عليهم المزاد بلغ 1037 حالة، من بينهم 413 حالة في بئر العبد، و334 في منطقة رابعة و290 في سهل الطينة، حيث تم تحرير 30 عقدًا في منطقة بئر العبد و29 عقدًا بمنطقة رابعة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة، أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر تعليمات مشددة بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراسي عليهم المزاد والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية حتى 8 أغسطس القادم.

وناشد المواطنين بسرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية)، والهيئة تؤكد أنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأرض محل المزايدة.