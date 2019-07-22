ترامب: لن أتابع شهادة مولر في الكونجرس.. إلا قليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التهوين من شأن الشهادة التي ينتظر أن يدلي بها المحقق الخاص، روبرت مولر، في الكونجرس بشأن الدور الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية، وهي الشهادة التي يترقبها معظم المعنيين بالشأن الأمريكي ببالغ اللهفة.

وقال ترامب اليوم الاثنين في واشنطن إنه لن يتابع شهادة مولر، غير أنه سارع مضيفا: "ربما اتابع قليلا منها".

وأضاف ترامب أن التقرير الختامي الذي قدمه مولر للكونجرس عن تحقيقاته بشأن أي تدخل لروسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية أسفر عن عدم وجود اتفاقات سرية بين الفريق الذي تولى الدعاية الانتخابية لترامب، وروسيا. وقال ترامب: "ليس هناك أي شيء بهذا الخصوص".

ورأى الجمهوري ترامب أن خصومه الديمقراطيين لا يريدون إدراك هذه الحقيقة، وينظمون جلسة استماع تلو الأخرى، "ويضيعون وقتهم".

وكان مولر قد حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان المعسكر الانتخابي لترامب قد أبرام اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان ترامب قد أعاق التحقيقات القضائية.

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وأتم مولر تحقيقاته أواخر آذار/مارس الماضي، وقدم تقريره الختامي، الذي تم نشر أجزاء منقحة منه.

ومن المقرر أن يدلي مولر بعد غد الأربعاء بشهادته أمام لجنتي العدالة والمخابرات في مجلس النواب الأمريكي.

ويسعى الديمقراطيون منذ وقت طويل للاستماع علنا وبشكل مطول لشهادة الرئيس الأسبق لمكتب التحقيقات الأمريكي، مولر، البالغ من العمر 74 عاما.

جاء في التقرير الختامي لمولر أنه كانت هناك العديد من الاتصالات بين معسكر ترامب وممثلين عن روسيا، ولكن ليس هناك أدلة على ارتكاب ما يجرمه القانون.

كما قدم فريق تحقيقات مولر قائمة بالعديد من المحاولات من قبل ترامب للتأثير على التحقيقات.

ورغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترامب قد ارتكب بذلك جريمة إعاقة العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونجرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات مع ترامب.