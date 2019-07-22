محافظ بني سويف يساعد طالبًا جامعيًا في سداد المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
قرر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف صرف 5 آلاف جنيه مساعدة عاجلة لأحد المواطنين من قرية تابعة لمركز ناصر، لمساعدته في تجاوز محنته إثر تعرض منزله مؤخرا لحريق بدد معظم محتويات منزله البسيط.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمواطن، في مكتبه، مؤكدًا أن المحافظة لا تتأخر عن مد يد العون لجميع أبنائها في الأزمات، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع، ومؤكدا على أهمية حشد الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما قرر المحافظ صرف مبلغ 5 آلاف جنيه، لمساعدة أحد الطلاب الجامعيين من أبناء المحافظة في سداد المصروفات الدراسية، نظرًا لظروفه الأسرية والاجتماعية الخاصة، ومساهمة من المحافظة في اجتيازه لمشروع تخرجه في السنة النهائية بالدراسة.
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