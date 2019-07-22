إيران / صدور أحكامٍ تصل إلى الإعدام بحقّ 17 عميلا للإستخبارات الأمريكيّة

وكالات- أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم، الإثنين 22 جويلية 2019، صدور أحكام تصل إلى الإعدام بحق عملاء تابعين للاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الإدارة العامة لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن أنها تمكنت من تفكيك شبكة تجسس من 17 عنصرا كانوا قد تلقوا تدريبات من جانب الإستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".
وأضافت أن أحكاما قضائية تصل إلى الإعدام قد صدرت بحقهم.
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