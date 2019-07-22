وكالات - أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، الإثنين 22 جويلية 2019، الدول الأعضاء بوفاة المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو. وقالت أمانة الوكالة في إشعار حصلت عليه "رويترز": "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.