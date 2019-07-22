للعام الرابع على التوالي.. ارتفاع معدل الجريمة في كندا

كشفت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الإثنين عن ارتفاع معدل الجريمة في كندا عام 2018 وللعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن المعدل رغم ذلك يبقى أقل من المعدل المسجل قبل عشرة أعوام.
وأوضحت الهيئة الكندية أن عدد جرائم الكراهية المبلغ عنها للشرطة تراجع بنسبة 13.27% العام الماضي، إذ سجل منها 1798 حالة مقارنةبـ2073 حالة عام 2017.
وأرجعت وكالة الإحصاء هذا الارتفاع في معدل الجريمة المبلغ عنها عام 2018 بصورة رئيسية إلى الارتفاع في حالات الغش والاعتداءات الجنسية والسرقات في المتاجر والحالات التي تزيد فيها قيمة المسروقات عن خمسة آلاف دولار.
تعارض فيه الحكومة الكندية طلبا بملاحقة جماعية ضد الشرطة الملكية تتعلق بأفعال تحرش وترهيب ، معتبرة أن الشرطة الكندية تعتمد حاليا سياسة كاملة في هذا المجال.
يأتي ذلك في الوقت الذي
وتعتزم الحكومة الكندية في الوقت نفسه الدفاع عن الشرطة الكندية مستندة على واقع أن الشرطة الكندية تقدمت في تحقيق تحديث لسياساتها.
ويؤكد وكلاء الحكومة أن الشرطة الكندية اعترفت دون أي تردد بمشكلة التحرش والترهيب وأنها بالتالي اتخذت كافة الإجراءات العملية للتصدي لها.
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