ترامب: بإمكاني إنهاء الحرب الأفغانية في غضون أسبوع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بإمكانه إنهاء الحرب في أفغانستان خلال أسبوع إلا أنه يمتنع عن ذلك لما يترتب عليه من قتل ملايين الأشخاص.
وقال ترامب - خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض - "بإمكاني أن أنتصر في الحرب في غضون أسبوع، ولكني فقط لا أرغب في قتل 10 ملايين من البشر"، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قد يتم "محو أفغانستان من على وجه الأرض خلال 10 أيام" إذا اختار وضع نهاية سريعة لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، والتي وصفها بأنها "مثيرة للسخرية" وأنها ساعدت في تحويل الولايات المتحدة إلى رجال شرطة العالم، مؤكدًا أنه لا يرغب في أن يسلك هذا المسار.
استقرار أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة المحتمل وأنه قد يعيد مئات الملايين من الدولارات كمساعدات عسكرية لباكستان بناء على هذا الدور.
وأشار ترامب إلى أن باكستان بإمكانها أن تلعب دورًا في
وكان ترامب قد قطع العام الماضي المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لباكستان متهما إسلام آباد بأنها لا تبذل ما يكفي من الجهود للتصدي للجماعات الإرهابية.
يُشار إلى أن الحرب في أفغانستان كانت إحدى أولويات جدول أعمال اجتماع ترامب مع عمران خان، وكانت الإدارة الأمريكية قد شاركت في محادثات للسلام مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
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