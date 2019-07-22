الخارجية الروسية تعرب عن تعازيها في وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تعازيها في وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.

وأشار بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين إلى أن أمانو ساهم بشكل كبير في تعزيز تطوير الطاقة النووية وتقوية نظام منع انتشار السلاح النووي وتحسين

أنظمة الأمن النووي و الحفاظ على مستوى جيد من التعاون بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية .



وأضاف البيان أن الخارجية الروسية تعرب عن تعازيها العميقة لأسرة وأصدقاء أمانو.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت وفاة مديرها العام يوكيا أمانو صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 73 عاما، والذي تولى منصب المدير العام للوكالة منذ عام 2009، وتم تمديد ولايته للمرة الرابعة عام 2017 لمدة 4 سنوات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بعث في وقت سابق من اليوم ببرقية تعزية لزوجة أمانو.