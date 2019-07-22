مباحثات روسية سورية لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف اليوم الاثنين مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد تطور الأوضاع في سوريا وتعزيز التعاونبين البلدين.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن بوجدانوف وحداد تبادلا الآراء بشأن تطور الوضع في سوريا وما حولها ، وأنالجانبين الروسي والسوري ركزا بشكل خاص على بحث إعادة إعمار البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية في سوريا وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين.
ولفت البيان إلى أنه تم كذلك التطرق إلى بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه.
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