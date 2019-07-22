الشرطة التركية تسرح اللاجئين السوريين بالقوة

بدأت السلطات التركية منذ أيام حملة طردٍ للسوريين، وذلك في إطار إجراءات أمنية مشددة تنفذها لتضييق الخناق على أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري هربوا إليها نتيجة الحرب.

وأعلنت ولاية إسطنبول التركية، اليوم (الاثنين)، أن اللاجئين السوريين غير المسجلين والذين ليس لديهم إقامة سيتم ترحيلهم، مؤكدة إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية الموقتة في إسطنبول.

وأشارت إلى أن اللاجئين السوريين المسجلين في المدينة بلغ عددهم أكثر من 547 ألفاً،

لافتة إلى أنه سيتم ترحيل غير المسجّلين لمحافظات محددة.وأوضحت أنه ستجري حملات تفتيش، و»سيتم القيام بالتدقيق في إسطنبول في المطار ومحطات الباصات والقطارات وفي الطرق بشكل دائم».



وتنتشر عناصر الشرطة التركية في الأماكن العامة بإسطنبول بحثاً عن لاجئين سوريين، لا يملكون وثيقة الحماية الموقتة بغرض ترحيلهم خارج البلاد أو إلى ولايات تركية أخرى في

ما لو كان بحوزتهم وثائق حماية صادرة عن تلك المدن.

يذكر انها امهلت اللاجئين شهرا للخروج من تركيا .

وكان مجموعة من اللاجئين السوريين قالوا عبر تطبيق "واتساب" لـ"العربية.نت": "نخشى الترحيل، لذلك نتجنب الخروج من بيوتنا في الليل، لكننا رغم ذلك نخاف أثناء ذهابنا إلى العمل وسط انتشار دوريات الشرطة في بعض محطات المترو".

ويسيطر الذعر على عدد كبير من اللاجئين السوريين، خاصة وأن أغلبهم قد حصل بالفعل على وثائق حماية مؤقتة من ولايات تركية أخرى، إلا أنهم استقروا في اسطنبول نتيجة حصولهم على فرص عمل فيها.