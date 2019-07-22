حركة السلام الآن: المستوطنون أنشأوا عشرات البؤر الاستيطانية غير المصرح بها

أعلنت حركة السلام الآن (بيس ناو) - وهي مجموعة مراقبة إسرائيلية ـ أن المستوطنين الإسرائيليين أنشأوا العشرات من البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة ، ومعظمها تأسس منذتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.
وأضافت (بيس ناو) ، في تقرير جديد نُشر اليوم الاثنين - بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرنوت -إن المستوطنين الإسرائيليين أسسوا 32 موقعًا بعيدًا في الضفة الغربية منذ عام 2012، وغالبًا ما يكون ذلك بدعم تكتيكي من الحكومة الإسرائيلية.
ولم تعلق وزارة الدفاع الإسرائيلية ولا هيئة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية على التقرير حتى الآن.
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