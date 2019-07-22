رئيس بيلاروسيا يبحث مع وزير خارجية سوريا مستجدات الأوضاع على الأرض

بحث رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، مع وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون والتشاور وتبادل الزيارات بينهما، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البيلاروسي للمسئول السوري والوفد المرافق له بالعاصمة البيلاروسية /مينسك/، تلبيةً لدعوة رسمية من وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا.

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وأطلع المعلم - وفقا لوكالة الأنباء السورية /سانا/

- الرئيس البيلاروسي على مستجدات الأوضاع في سوريا، مؤكدا أن بلاده مستمرة في مكافحة الإرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم بكل أشكاله، مشيرا إلي رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها الثنائية مع بيلاروسيا خاصة في المجال الاقتصادي، مرحبا بمشاركتها في عملية إعادة الإعمار.



من جانبه، أعرب لوكاشينكو عن دعم بلاده الثابت لسوريا إزاء ما

تتعرض له وعن وقوفها إلى جانب سوريا وقيادتها في مواجهة الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها وتقدير بيلاروس للسياسة التي تنتهجها سوريا مشددا على أهمية التعاون الثنائي في مواجهة الإرهاب.



وأشار لوكاشينكو إلى أن البرنامج الذي أطلقته بلاده لاستقبال المئات من أبناء الشهداء من سوريا يأتي تعبيرا عن تقديرها لتضحيات آبائهم في مواجهة الإرهاب وللجهود العادلة التي تبذلها سوريا دفاعا عن حقها وعن سيادتها وعن الشعب السوري، مؤكدا استعداد بلاده لمساعد الشعب السوري في إعادة الإعمار وبذل كل الجهود اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.