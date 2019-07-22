قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تجمعًا لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش "ستمبرنت" أن القصف استهدف تجمعًا للميليشيا الحوثية، عند مدخل وادي "الفحلوين"، بمديرية كتاف ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عربة تابعة لهم. الحوثية، عند مدخل وادي "الفحلوين"، بمديرية كتاف ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عربة تابعة لهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعًا للميليشيا في كتاف بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.