31 قتيلاًحوثياً بمعارك مع الجيش اليمني

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل 31 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، في مديرية صرواح المتاخمة لصنعاء، ومحافظة صعدة معقل الحوثيين في أقصى شمال اليمن. وذكرت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة اندلعت فجراً في صرواح التابعة لمحافظة مأرب (شرق)، وذلك إثر محاولة الميليشيات السيطرة على موقعين للقوات الحكومية المتمركزة شرق وشمال المديرية منذ أواخر 2016. وقالت إن القوات الحكومية تمكنت من التصدي للهجوم، قبل أن تشن هجوماً عكسياً على الانقلابيين، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم. وذكر المركز الإعلامي للجيش، في بيان، على «تويتر»، أن 18 على الأقل من الحوثيين قتلوا في الهجوم، بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية.

وقتل 13 حوثياً، وجرح آخرون، في هجوم لقوات الجيش اليمني، على مواقع للميليشيات في مديرية رازح غربي محافظة صعدة. وقال الجيش اليمني، في بيان، على موقعه الإلكتروني، إن قوات اللواءين السابع والسادس حرس حدود نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيات المتمركزة في منطقة بني معين بمديرية رازح، مضيفاً أن مدفعية الجيش شاركت بالهجوم وقصفت تحصينات الميليشيات في التباب والمرتفعات الجبلية بالمنطقة ذاتها. وأكد البيان، أنه إضافة إلى مقتل 13 عنصراً حوثياً، تمكنت القوات الحكومية من إحراز تقدم ميداني، والسيطرة على بعض المواقع، وتفكيك أكثر من 47 لغماً كانت الميليشيات زرعتها في المواقع المحررة بمنطقة بني معين. وأشار إلى أن الميليشيات تكبدت، خلال الأيام الماضية، خسائر بشرية كبيرة جراء محاولتها المتكررة والفاشلة لاستعادة مواقع حررتها القوات الشرعية مؤخراً في رازح.

وشنت مقاتلات التحالف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مديريات رازح وباقم ومجز وكتاف، موقعة في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى بالعشرات وخسائر مادية كبيرة. كما جدد الطيران، أمس ولليوم الثالث على التوالي، غاراته على مواقع للميليشيات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن. وأفادت مصادر، أن الضربات الجوية استهدفت معسكر الجب التابع للحوثيين في شمال منطقة حجر، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى قعطبة قادمة من محافظة إب المجاورة، مشيرةً إلى مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات في الغارات.

وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها لاتفاق السلام في محافظة الحديدة، وجددت قصفها العشوائي بالمدفعية والقذائف الصاروخية على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا الساحلية جنوب المحافظة. كما هاجمت الميليشيات مواقع عسكرية لقوات المقاومة المشتركة في مديريات التحيتا وحيس والدريهمي، فيما صدت القوات المشتركة المدعومة من التحالف هجوماً للحوثيين على مناطق محررة شرقي الحديدة. وأصيب مدني على الأقل، وتضرر عدد من المنازل والمزارع المملوكة لمواطنين، جراء القصف العشوائي للحوثيين على منطقة الجبلية ومدينة حيس.

إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بالتضحيات التي يسطرها أبناء محافظة حجة في مواجهة تمرد ميليشيات الحوثي، ومشاريعها التي أرادت فرضها بحربها العبثية. وأكد خلال لقائه محافظ حجة اللواء، عبدالكريم السنيني، حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات. مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بذلك، وتعمل على تمكين السلطات المحلية لتنفيذ الخطط والبرامج العملية، والهادفة إلى رفع مستوى أداء كافة القطاعات الخدمية والأمنية. فيما استعرض محافظ حجة، الإنجازات التي قامت بها قيادة المحافظة خلال الفترة السابقة، في المديريات المحررة، والتقدم الحاصل على كافة المستويات، وعلى رأسها التقدم الحاصل في تقديم الخدمات، وتفعيل مؤسسات الدولة وما تحتاجه المحافظة من أجل تطوير ذلك، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثية والكهرباء والمياه والثروة السمكية، وغيرها من القطاعات الأخرى. مشيراً إلى سير المعارك القتالية في مواجهة فلول الميليشيات في مختلف الجبهات في المحافظة.

وكشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تقوم بعمليات قتل وسحل للمدنيين المناهضين لها في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرتها وسط صمت وتجاهل أممي ودولي مريب. موضحا في تصريحات أن ما يقوم به الحوثيون من انتهاج لأسلوب داعش والتنظيمات الإرهابية الأكثر دموية وتطرفا في العالم يشكل تجاوزا لكل الأعراف، ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية. وأضاف أن الوجه القبيح للميليشيات برز بشكل أكبر من خلال ما قامت به من عملية إجرامية بتصفية مجاهد قشيرة وسحل جثته في شوارع مديرية ريدة بمحافظة عمران والتنكيل به بنفس طريقة داعش، لافتا إلى أن الجريمة تؤكد حقيقة قيام الميليشيات بتدابير وحشية وإجرامية لا توصف، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة مثل هذه التصرفات الإرهابية ومرتكبيها من أجل استمرار دعم جهود السلام.

وكثفت ميليشيات الحوثي حملات التجنيد في صفوف الأطفال من المراكز الصيفية التي أطلقتها خلال الأسابيع الماضية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وأفادت مصادر تربوية في صنعاء أن الميليشيات قامت بتجنيد أكثر من 200 طفل من تلك المراكز التي قامت بإنشائها في العاصمة وضواحيها، بغرض غسل أدمغة الأطفال بالأفكار الإرهابية والطائفية وتجنيدهم وإرسالهم للجبهات القتالية. فيما حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني المنظمات المعنية بحماية الأطفال من تجاهل التحذيرات المتعاقبة من خطورة اتخاذ الميليشيات المراكز الصيفية غطاء لتجنيد الأطفال بغير المبرر، موضحا أن الحكومة تلقت معلومات ميدانية تؤكد قيام الحوثيين بدعم من إيران بتجنيد المئات من الأطفال من تلك المراكز وإرسالهم للجبهات القتالية. وأضاف أن الميليشيات قامت باستدراج الأطفال إلى تلك المراكز وتجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال في نهم وضواحي مأرب من أجل تعزيز مواقعها العسكرية المنهارة، معتبرا أن تجاهل المنظمات المعنية بحماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب للتحذيرات التي تم إطلاقها غير مبرر.