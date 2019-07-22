السيسي: مصر نجحت في محاصرة الإرهاب

القاهرة (الاتحاد) أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، أن خطر الإرهاب يمثل أهم التحديات التي تواجه مصر، مشيداً بجهود عناصر الأمن والجيش في وقف مخططات الإرهابيين. وقال الرئيس المصري، إن الإرهاب يأتي على رأس التحديات التي تواجهها بلاده خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مصر نجحت في محاصرة الإرهاب، وتدمير بنيته التحتية، ودحر بؤر التطرف التي ينطلق منها الإرهابيون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، أن الاحتفال يتزامن مع الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو، التي دونت صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري، ولم يقتصر تأثيرها على الداخل فحسب، بل امتد إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع إلى الحرية والاستقلال.

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